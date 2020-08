Milan, Rangnick tra retroscena e frecciate: “I primi contatti sono di ottobre. E su Ibra, Maldini e Boban…” (Di giovedì 20 agosto 2020) Lunga ed interessante intervista della Gazzetta dello Sport a Ralf Rangnick, ad un passo dal diventare un nuovo componente del Milan. Tanti gli argomenti trattati, tra retroscena ma anche qualche frecciata. “I primi contatti risalgono a fine ottobre, quando la squadra era in una situazione complicata: a tre punti dalla zona retrocessione. Io non ne ho mai parlato in pubblico. Ma per mettere in chiaro nessun contratto o penale, fino a tre settimane fa ero impegnato con la Red Bull. Sorpreso dalla conferma di Pioli? La squadra è stata la migliore post Coronavirus. Cambiare non sarebbe stato saggio né rispettoso. Pioli ha meritato la conferma, anche per la persona che è: l’ho apprezzato nelle interviste, sempre concentrato sugli obiettivi. Se poi ... Leggi su calcioweb.eu

