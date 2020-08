Messi interrompe le vacanze e incontra Koeman, tifosi Barça sulle spine (Di giovedì 20 agosto 2020) Dopo l'8-2 incassato contro il Bayern Monaco, la dirigenza del Barcellona si è riunita per riprogrammare il futuro. I blaugrana dopo 10 anni hanno terminato una stagione senza trofei ricevendo feroci critiche da parte dei tifosi. La paura più grande dei sostenitori culé è quella che Leo Messi possa dire addio, ma l'arrivo di Koeman potrebbe convincere l'asso argentino a rimanere.Messi interrompe LE vacanze, INCONTRO CON Koemancaption id="attachment 993015" align="alignnone" width="300" Messi (getty images)/captionDopo la presentazione l'allenatore olandese aveva parlato della situazione di Messi con la stampa e ora avrà l'occasione di farlo direttamente con il 10 argentino. La Pulce infatti ha ... Leggi su itasportpress

Sport_Mediaset : #Messi interrompe le vacanze per parlare con #Koeman: resta o se ne va? Leo si vedrà con l'allenatore olandese in g… - TuttoMercatoWeb : Messi interrompe le vacanze e rientra a Barcellona. Colloquio immediato con Koeman per il futuro - ItaSportPress : Messi interrompe le vacanze e incontra Koeman, tifosi Barça sulle spine - - InterMagazine2 : BARCELLONA - Messi interrompe le vacanze per un colloquio con Koeman - cjmimun : Barcellona: Messi interrompe vacanze, vertice immediato con Koeman -