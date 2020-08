Melissa Satta e Boateng in crisi? Il post social del calciatore non lascia dubbi (Di giovedì 20 agosto 2020) Attraverso un post su Instagram Kevin Prince Boateng ha chiarito la sua situazione sentimentale con Melissa Satta. Come stanno realmente le cose? Fonte Instagram – @princeBoatengNelle ultime ore sta circolando la notizia di un possibile nuovo momento di flessione tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. A lanciare la bomba è stato il settimanale Chi, secondo cui la coppia seppur apparentemente felice e spensierata in Sardegna (insieme al piccolo Maddox) sarebbe vicina ad un nuovo “divorzio”. Il rumors ha fatto il giro d’Italia in poche ore tanto da far salire a gara seri dubbi. Per questo motivo è dovuto intervenire direttamente l’ex calciatore del ... Leggi su chenews

