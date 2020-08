L’Fbi pubblica la bufala antisemita dei Protocolli dei Savi di Sion su Twitter, poi chiede scusa (Di giovedì 20 agosto 2020) Il 19 agosto 2020 l’account Twitter ufficiale dell’Fbi, il principale corpo della polizia federale degli Stati Uniti, pubblica un link a un archivio contenente i fantomatici Protocolli dei Savi di Sion, la bufala storica usata contro il popolo ebreo durante la propaganda complottista antisemita nel secolo scorso (e che prosegue anche nei giorni nostri). Spiegazioni? Nessuna, solo un testo con il titolo del documento falso che ha generato tanta confuSione e critiche: «Protocols of Learned Elders of Zion». Qualche ora dopo l’Fbi si rende conto di aver fornito una comunicazione sul proprio canale social senza alcun senso, creando confuSione e facendo credere ai fanatici del complotto e non solo che si ... Leggi su open.online

