Grande Fratello Vip, annunciati i primi quattro concorrenti ufficiali (Di giovedì 20 agosto 2020) Si aprono ufficialmente le danze di questo secondo Grande Fratello Vip del 2020, in partenza a settembre, e ancora una volta condotto e guidato da Alfonso Signorini. Dopo due mesi trascorsi a selezionare e definire il programma di partenza della Casa, il nucleo principale del programma sembra definitivamente pronto; si procederà come da prassi a rivelare a piccoli gruppi i concorrenti della nuova edizione, un passo alla volta fino al debutto. Confermatissimi, al fianco del presentatore, l’opinionista Pupo e la vecchia conoscenza Antonella Elia. Tra conferme e sorprese, ecco i quattro nomi di partenza del prossimo Grande Fratello Vip: da Fausto Leali fino al ritorno in tv di Flavia Vento Tra i quattro nomi annunciati dal settimanale in ... Leggi su velvetgossip

