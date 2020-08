Giffoni 2020: tutti i look degli ospiti sul red carpet (Di giovedì 20 agosto 2020) Era ora. Dopo il lungo tunnel del lockdown causa Coronavirus, e dopo la sonnolenta (come da tradizione, almeno da questo particolare punto di vista) estate, finalmente tornano i red carpet. In attesa del 2 settembre, quando i riflettori si accenderanno sulla Mostra Del Cinema di Venezia, ecco che le prime star tornano a sfilare su un tappeto rosso (ah, come ci sono mancati!) in quel di Giffoni, dove ha preso il via la 50esima edizione del Festival dedicato al cinema per i più giovani. Leggi su vanityfair

3Cycle_ : @giffonifilmfest sabato arriva Katherine Langford: se avete amato #Cursed, non perdete l'incontro in live streaming… - zazoomblog : Matilde Gioli a Giffoni 50: LItalia non è un Paese per donne - E al festival arrivano anche gli auguri della Merkel… - fisco24_info : Gioli, amerei una storia tutta al femminile: Attrice premiata a Giffoni, per 'Doc' apprezzamento dai medici - SanremoNews : Giffoni Film Festival apre a Riva Ligure il suo unico Hub in Liguria: in collegamento 15 giurati dai 13 ai 20 anni - MarioGuglielmi : Il Giffoni Film Festival aprirà a Riva Ligure il suo unico Hub in Liguria -

Ultime Notizie dalla rete : Giffoni 2020 Giffoni 2020: tutti i look degli ospiti sul red carpet Vanity Fair.it Giffoni 2020: tutti i look degli ospiti sul red carpet

Matilde Gioli e la trionfatrice di X Factor Sofia Tornambene, Federico Cesari e le Iene Veronica Ruggeri e Roberta Rei: tutti gli ospiti del Festival cinematografico, i (loro) look e i (nostri) voti E ...

Gli auguri della Merkel a Giffoni: “Festival importante per la crescita dei ragazzi”

Dopo gli auguri del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, in occasione dell’apertura delle celebrazioni del cinquantennale di Giffoni, arriva la testimonianza di un altro Capo di St ...

Matilde Gioli e la trionfatrice di X Factor Sofia Tornambene, Federico Cesari e le Iene Veronica Ruggeri e Roberta Rei: tutti gli ospiti del Festival cinematografico, i (loro) look e i (nostri) voti E ...Dopo gli auguri del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, in occasione dell’apertura delle celebrazioni del cinquantennale di Giffoni, arriva la testimonianza di un altro Capo di St ...