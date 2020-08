Coronavirus, da oggi a Malpensa tamponi in aeroporto. Ma prenotarli è un’impresa, tra informazioni confuse e un modulo introvabile (Di giovedì 20 agosto 2020) Tornare da Grecia, Malta, Spagna o Croazia in tempi di Coronavirus può essere un’odissea. Da oggi, 20 agosto, all’aeroporto di Milano Malpensa sono presenti otto postazioni per sottoporre ai tamponi i passeggeri in arrivo dai quattro Paesi a rischio. Ma come funzionano? Come ci si può prenotare? E a chi sono rivolti? Fino a ieri sera, alle 20, il numero verde regionale 800 89 45 45 brancolava letteralmente nel buio. «A noi – dicono – non hanno comunicato niente e non sappiamo come si svolgerà la cosa. Il tampone non si può prenotare». Dopo cinque minuti, chiamiamo direttamente l’aeroporto di Malpensa secondo cui la prenotazione del test nello scalo è possibile tramite il sito di Ats ... Leggi su open.online

Corriere : La generazione dei cinquantenni è più green dei nonni di oggi e meno green dei propri figli. È una generazione cern… - eziomauro : Coronavirus, il bollettino di oggi 19 agosto: 642 nuovi positivi, 7 morti e 364 guariti - SkySport : ULTIM'ORA ROMA Antonio Mirante positivo al test Covid-19 Lo rende noto lo stesso portiere su Instagram ?… - 79_Alessio : RT @romatoday: roma Coronavirus, 5 nuovi positivi individuati a Fiumicino e Ciampino. D'Amato: 'Test a Roma è servizio per il Paese' https:… - romatoday : roma Coronavirus, 5 nuovi positivi individuati a Fiumicino e Ciampino. D'Amato: 'Test a Roma è servizio per il Paes… -