Alba Parietti: “È giusto così” e torna 10 giorni prima dalle vacanze: “Faccio il tampone” (Di giovedì 20 agosto 2020) Alba Parietti è tornata in anticipo in Italia. La conduttrice era in vacanza nella sua abitazione ad Ibiza ma ha deciso di tornare anticipatamente nella sua terra. Alba è pronta ad affrontare il tampone per accertarsi di non aver contratto il Covid-19. Immune dopo il test sierologico, la showgirl è decisa a seguire correttamente tutte le regole imposte dall’emergenza sanitaria e vuole dare il buon esempio a tutti gli italiani. In vacanza ad Ibiza, Alba come tutti i cittadini italiani di ritorno dai paesi a rischio, deve sottoporsi al tampone. Alba Parietti: “Torno in anticipo di 10 giorni…” Alba Parietti ha dato la notizia con un lungo post sul suo profilo ... Leggi su velvetgossip

