VIDEO – Valore e coraggio: Calcagni commuove Sindaco e Arcivescovo (Di mercoledì 19 agosto 2020) ‘Mai arrendersi’: non è solo un messaggio bensì la Carta d’Identità del Colonnello del Ruolo d’Onore dell’Esercito Italiano Carlo Calcagni, Campione Paralimpico, Uomo dedito da sempre al sociale e Padre di due meravigliosi figli che trasformano in amore per la vita i suoi sacrifici. Il suo vissuto costituisce un Esempio di come la malattia può devastare un corpo ma non toglierli la voglia di vivere, ogni nuovo giorno, sino all’ultimo respiro.“La vita è un soffio… Una boccata di ossigeno. Non trattenere il fiato… Respira intensamente… Prendi più ossigeno che puoi… E vivila attimo per attimo… Più intensamente che puoi… Fino in fondo… Fino all’ultimo respiro!” (Carlo Calcagni, guarda il ... Leggi su ladenuncia

simonebaldelli : Hanno sollevato un baccano infernale su una pietosa vicenda del valore di 1800 euro (3 #bonus600euro) con l'obietti… - EvaMartinezRuiz : RT @manolomata: Supportiamo #Valéncia come Capitale Europea dell'Innovazione perché .. 1?La #MissionsValència migliorerà la vita delle pe… - alycecappellaio : RT @matitesbagliate: “ #perChi conti, non importa dove tu sia o quanto tempo e distanza vi separa; #perChi ti accoglie nella sua anima bis… - ismasava : RT @manolomata: Supportiamo #Valéncia come Capitale Europea dell'Innovazione perché .. 1?La #MissionsValència migliorerà la vita delle pe… - codognovw : RT @Volkswagen_IT: Per guidare Polo da 109 euro al mese con Progetto Valore Volkswagen e le prime 3 rate pagate, bisogna riuscire a salire… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Valore I colori dell'acqua per il 12° concorso video-fotografico Photeau & videau Bobine.tv Sostenibilità e Sussidiarietà/ Video: Eni, crescere insieme per crescere tutti

Le sfide di Eni per la sostenibilità: crescere insieme per crescere tutti. Decarbonizzazione ed economia circolare, le parti integranti dell’azienda Il mondo intero sta vivendo un periodo di forte cam ...

Maremosso, la solidarietà nel lockdown raccontata in un video

(red.) Maremosso, associazione di volontariato che da circa venti anni, argina la povertà attraverso pratiche di ecologia integrale e solidarietà nell’intera provincia di Brescia, ha scelto di raccont ...

Le sfide di Eni per la sostenibilità: crescere insieme per crescere tutti. Decarbonizzazione ed economia circolare, le parti integranti dell’azienda Il mondo intero sta vivendo un periodo di forte cam ...(red.) Maremosso, associazione di volontariato che da circa venti anni, argina la povertà attraverso pratiche di ecologia integrale e solidarietà nell’intera provincia di Brescia, ha scelto di raccont ...