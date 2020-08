Vede la polizia e scappa: cuoco bresciano trovato con 2 etti di marijuana (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ha patteggiato una pena di 1 anno, poi sospesa, il giovane cuoco bresciano di 33 anni che solo un paio di settimane fa era stato arrestato dagli uomini della Questura perché trovato in possesso di ... Leggi su bresciatoday

ghafaiinej : ogni giorno passano quelli della sicurezza o la polizia stamattina che gli devo chiedere una cosa seria non se ne vede manco mezzo - SaraKebab : si vede che il 2020 è un anno particolare come minchia ci è arrivato il psg in finale di cl pronto polizia - __Dissacrante__ : Un bambino quanto pensate che possa allontanarsi, senza la madre? Un incidente dove madre e figlia fuggono, e la Po… - Peter_Italy : RT @Ginebra42090254: @EuroMasochismo @Peter_Italy Nel frattempo in Nuova Zelanda, chi scrive contro il governo sui social si vede arrivare… - Ginebra42090254 : @EuroMasochismo @Peter_Italy Nel frattempo in Nuova Zelanda, chi scrive contro il governo sui social si vede arriva… -

Ultime Notizie dalla rete : Vede polizia Vede la polizia e scappa in metropolitana: preso pusher con 30 grammi di droga MilanoToday.it Bielorussia, il passo indietro di un poliziotto: "Violenza criminale, mi sono licenziato"

"Dopo 17 anni di servizio ho chiuso... Ho la coscienza a posto... La polizia è con la gente...". A scriverlo, sul suo profilo Instagram, è un ex capitano della ...

Vede la polizia e scappa in metropolitana: preso pusher con 30 grammi di droga

Ha provato ad allontanarsi, a scappare. Ma è stato tutto inutile. Un uomo di 50 anni, un cittadino del Gambia irregolare in Italia e con precedenti, è stato arrestato martedì pomeriggio a Milano con l ...

"Dopo 17 anni di servizio ho chiuso... Ho la coscienza a posto... La polizia è con la gente...". A scriverlo, sul suo profilo Instagram, è un ex capitano della ...Ha provato ad allontanarsi, a scappare. Ma è stato tutto inutile. Un uomo di 50 anni, un cittadino del Gambia irregolare in Italia e con precedenti, è stato arrestato martedì pomeriggio a Milano con l ...