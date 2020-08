Trovato il corpo del piccolo Gioele? 'Resti umani e una magliettina, è lui al 99 per cento' (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il fosso è a 200 metri dal luogo in cui il bambino e Viviana Parisi erano scomparsi il 3 agosto, come riporta Quotidiano.net. Gli esperti sono al lavoro per il possibile riconoscimento. Si ... Leggi su castedduonline

MariannaPrato : RT @EleonoraCamilli: Svaniscono le speranze di ritrovare vivo #Gioele Il corpo trovato questa mattina da uno dei volontari al 99% è quello… - affittozorro : @Giocannuni @ConquerAnger @luca_biasi @AlbertoLetizia2 Il corpo fu trovato dopo 3 mesi circa in un campo non lonta… - caterinaberardi : Trovato il #corpo di #GioeleParisi era non lontano da quello della #madre - EliAl73 : Dopo il corpo di Viviana hanno trovato anche Gioele, o quanto meno ciò che ne resta. L’ipotesi dell’omicidio/suicid… - Carolin70270912 : RT @noitre32: Trovato il corpo del piccolo Gioele: era a pochi metri da dove è morta la madre -