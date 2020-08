Treno deragliato a Carnate, la Lega a Trenord: “Licenziamento per i macchinisti” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Se dovesse essere accertato che i due macchinisti del Treno non erano a bordo, credo che la grave negligenza non possa che essere sanzionata con il licenziamento“. Lo dice Andrea Monti (Lega), vicepresidente della V Commissione del consiglio regionale della Lombardia, a qualche ora dal Treno deragliato nella stazione di Carnate (clicca qui per foto … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Treno deragliato a Carnate, la Lega a Trenord: “Licenziamento per i macchinisti” proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

poliziadistato : Deragliato treno nei pressi della stazione #CarnateUsmate Linee interrotte Lecco-Milano, Bergamo-MI e MI-Sondrio. S… - petergomezblog : #Treno deragliato a Carnate, “il macchinista e il capotreno non erano a bordo”. In viaggio per 6 km senza guida. Fe… - emergenzavvf : ?? #Carnate (MB) #19agosto 12:00, incidente ferroviario sulla linea Monza Lecco: deragliato un treno senza passegger… - JLBuenoMendez : RT @MatuteDuarte: Treno deragliato sulla linea Milano-Lecco FOTO E VIDEO - Scaccabaro : RT @sole24ore: Treno deragliato in Brianza: ha viaggiato per 10 km senza macchinisti -