Spezia-Frosinone (giovedì, ore 21:15): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ritorno della Finale playoff di Serie B e il Frosinone di Nesta è chiamato a ribaltare l’ennesimo svantaggio in casa dello Spezia di Italiano. Il gol di Gyasi sta aprendo le porte del paradiso alla squadra di Italiano; partita con non poche difficoltà all’inizio del torneo, ha poi saputo trovare la quadratura del cerchio strada facendo, e … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

