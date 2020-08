Repubblica: oggi nuovo summit di mercato tra Gattuso, De Laurentiis e Giuntoli (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ieri De Laurentiis e Gattuso si sono riuniti a Capri per discutere di mercato. oggi, scrive Repubblica Napoli, ci sarà un nuovo incontro anche con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. “Ne hanno parlato ieri a Capri il presidente Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso. L’allenatore ha deciso di trascorrere le sue vacanze in zona proprio per occuparsi del mercato assieme al presidente e al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, con il quale oggi ci sarà un nuovo summit. Gattuso era reduce da Positano e adesso si tratterrà un paio di giorni a Capri proprio per mettere a punto i dettagli del ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica oggi Coronavirus, il bollettino di oggi 18 agosto: 403 nuovi contagi, 5 morti e 174 guariti la Repubblica Bimbo di Modica ucciso di botte. Le denunce inascoltate del padre: "Non parlava e aveva i lividi in viso"

Adesso non può fare altro che sfogarsi, esprimere rabbia e dolore: “Sono stato abbandonato, siamo stati abbandonati. Con chi me la prendo? Con chi non ha fatto nulla, nonostante avessimo capito”.

Parma, centinaia in coda per i tamponi al rientro dalle vacanze - Foto

Sono iniziati - come previsto dall'Ausl - i tamponi drive-through per i parmigiani tornati in città dopo aver trascorso un periodo di vacanza in Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Aperte all'Ausl di via ...

