Pakistan: bambina di sei anni violentata e uccisa (Di mercoledì 19 agosto 2020) Pakistan. Una bimba Pakistana di sei anni è stata stuprata e uccisa sabato scorso nella provincia nordoccidentale di Khyber Pakhtunkhwa, nel distretto di Nowshera. A riferirlo la polizia, secondo cui la bimba era scomparsa da casa e parenti e vicini avevano iniziato a cercarla. Due ore dopo, il suo corpo con evidenti segni di sevizie è stato trovato chiuso in un sacco. Una bambina Pakistana di sei anni è stata stuprata e uccisa sabato scorso nella provincia nordoccidentale di Khyber Pakhtunkhwa, nel distretto di Nowshera. A riferirlo la polizia, secondo cui la bimba era scomparsa da casa e parenti e vicini avevano iniziato a cercarla. Due ore dopo, il suo corpo con evidenti segni di sevizie è stato trovato chiuso in un sacco

