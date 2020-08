"Omicidio e distruzione di cadavere", Sabrina sparita, fermato un sospetto per la (Di mercoledì 19 agosto 2020) Possibile svolta nel caso di Sabrina Beccalli: c'è un uomo fermato con l'accusa di Omicidio e distruzione di cadavere. La donna di 39 anni, con un figlio di 14, era sparita dalla mattina di Ferragosto a Vergonzana, alle porte di Crema e la cui auto era stata trovata bruciata in campagna e dentro la vettura era stato trovato un cane carbonizzato, non appartenente alla vittima. "Nella tarda serata di ieri, sulla base di elementi investigativi prodotti dal Nucleo Investigativo del Comando provinciale carabinieri di Cremona e del Norn - Aliquota operativa di Crema, il procuratore capo di Cremona Roberto Pellicano ha disposto il fermo di un uomo che è stato associata alla casa circondariale di Cremona", rendono noto i militari. Martedì sera Chi l'ha visto? aveva fornito ... Leggi su liberoquotidiano

Stoico26356790 : RT @ilmessaggeroit: Donna scomparsa a Crema, fermato un uomo per omicidio e distruzione di cadavere - iolanda_pitti : RT @ilmessaggeroit: Donna scomparsa a Crema, fermato un uomo per omicidio e distruzione di cadavere - discoradioIT : ?? La scomparsa di Sabrina Beccalli, la 39enne di #Crema di cui si sono perse le tracce da Ferragosto e la cui auto… - EdoardoQuaquini : RT @repubblica: Donna scomparsa a Crema: un fermo per omicidio e distruzione di cadavere nel caso di Sabrina Beccalli - TV7Benevento : Cremona: donna scomparsa, un fermo per omicidio e distruzione di cadavere (2)... -