Il M5S spiazza Conte: «Le alleanze col Pd? Il tuo interesse non è prioritario, potevi dirlo prima» (Di mercoledì 19 agosto 2020) «Comprendo la richiesta di Conte, ma il suo appello arriva fuori tempo massimo. È un percorso che forse, anche da parte sua, poteva essere avviato un po’ prima. Non esiste nessuna trattativa col Pd». Gianni Mercorelli, candidato M5S alla presidenza della Regione Marche, replica così, con l’Adnkronos, a Giuseppe Conte. Il premier aveva esortato 5 Stelle e Pd a stringere un’alleanza nelle Marche e in Puglia in vista delle regionali di settembre. Marche, l’appello di Conte cade nel vuoto «Il nostro territorio», aggiunge, «viene da anni di gestione di sinistra. È una storia inammissibile. Se questo discorso fosse stato avviato prima e se il Pdavesse garantito discontinuità presentando facce nuove si sarebbe potuto ragionare. ... Leggi su secoloditalia

