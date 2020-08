Dramma Parisi, trovato un indizio: tracce di Gioele al 99 per cento (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il caso sulla morte di Viviana Parisi e la scomparsa di suo figlio, Gioele Mondello, dopo l’ultima scoperta potrebbe essere vicino alla conclusione Emergono nuovi indizi sul caso di Viviana Parisi e suo figlio Gioele Mondello. La mamma dj, trovata morta l’8 agosto nelle campagne di Caronio era scomparsa insieme a suo figlio 5 giorni prima del … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

infoitinterno : Dramma Parisi, c’è un testimone: “Gioele era vivo” - ClaudioCrosara : @L1beroP @Open_gol no ed è questo il dramma??questo signore è stato imposto dal M5S,come l'idiota di Parisi all'ENPA… -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Parisi

Inews24

Due presupposti errati dietro l'inchiesta sulla morte di Viviana Parisi e la scomparsa di suo figlio Gioele Mondello. Come riporta la Stampa, la Procura ha preso atto di due verità non considerate in ...(Quotidiano.net) POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Dramma Parisi, c’è un testimone: “Gioele era vivo”. Modica, bimbo di un anno morto con strani lividi: aperta un’inchiesta. Secondo quanto ricostruito ...