Blangiardo, preoccupa occupazione: persone scoraggiate non cercano lavoro (Di mercoledì 19 agosto 2020) (Teleborsa) – C’è un fenomeno “preoccupante” per la ripresa dopo la fase più acuta del Covid-19 che ha visto precipitare i dati sull’occupazione in Italia: riguarda le “persone scoraggiate” che hanno smesso di cercare lavoro. Un trend sempre più “crescente”. A lanciare l’allarme è il Presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo – a margine di un incontro al Meeting di Rimini. “Sull’occupazione i dati di Istat su marzo, aprile e maggio hanno segnato ovviamente una fortissima caduta, poi già da maggio è iniziata una ripresa confermata anche in giugno – ha detto Blangiardo -. Abbiamo visto diminuire in modo continuativo il ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Blangiardo preoccupa Blangiardo, preoccupa occupazione: persone scoraggiate non cercano lavoro Il Messaggero Blangiardo, preoccupa occupazione: persone scoraggiate non cercano lavoro

(Teleborsa) - C'è un fenomeno "preoccupante" per la ripresa dopo la fase più acuta del Covid-19 che ha visto precipitare i dati sull'occupazione in Italia: riguarda le "persone scoraggiate" che hanno ...

Incidenti stradali, nel 2019 vittime in calo

ROMA (ITALPRESS) - Vittime in calo del 4,8%, numero di incidenti e di feriti sostanzialmente stabile, costi sociali stimato in 16,9 miliardi, pari all'1% del Pil. Sono alcune delle cifre del del Rappo ...

(Teleborsa) - C'è un fenomeno "preoccupante" per la ripresa dopo la fase più acuta del Covid-19 che ha visto precipitare i dati sull'occupazione in Italia: riguarda le "persone scoraggiate" che hanno ...ROMA (ITALPRESS) - Vittime in calo del 4,8%, numero di incidenti e di feriti sostanzialmente stabile, costi sociali stimato in 16,9 miliardi, pari all'1% del Pil. Sono alcune delle cifre del del Rappo ...