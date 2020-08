Assembramenti e mancato distanziamento in spiaggia: il Covid questo sconosciuto (Di mercoledì 19 agosto 2020) L'estate dei divieti per contenere l'epidemia da Covid-19 non sembra contemplare le spiagge in molte delle località balneari più note della Campania. Sull'isola d'Ischia, in particolare sulle spiagge ... Leggi su napolitoday

Notiziedi_it : Assembramenti e mancato distanziamento in spiaggia: il Covid questo sconosciuto - NapoliToday : #Cronaca Assembramenti e mancato distanziamento in spiaggia: il Covid questo sconosciuto - ale_frecce : @BEPPESARNO No. Propongo di evitare tutte quelle situazioni a rischio, vuoi per gli assembramenti, vuoi per il manc… - IlSedutomulo : Contagi dovuti a rientri dall’estero; mancato rispetto isolamento fiduciario; giovani che ritengono tampone prenot… - CCKKI : @FrancescoCoccoT Il problema è tutto: assembramenti senza distanze di sicurezza, baci e abbracci con non-conviventi… -

Oncologico Bari, sindacati medici contro la Direzione Strategica: "Ignorati i protocolli anti Covid"

assenza di distanziamento di sicurezza fisico e temporale dell’utenza carenza e assenza di sale di attesa idonee per volumetria e presenza di finestre assenza di Triage preventivo telefonico per i paz ...

"Hanno chiuso le discoteche e guarda qua che ci sta", le immagini degli spalti affollati allo Zoomarine

Assembramenti allo Zoomarine ... dove diverse mamme hanno denunciato sui social network il mancato rispetto delle norme anti Covid nel parco acquatico. Gli animalisti: "Avvertiti i vigili".

Assembramenti allo Zoomarine ... dove diverse mamme hanno denunciato sui social network il mancato rispetto delle norme anti Covid nel parco acquatico. Gli animalisti: "Avvertiti i vigili".