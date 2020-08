Arisa osa davvero, la FOTO “tutta forme” è un successo: “Che dea” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Arisa dallo scorso luglio, sul suo profilo Instagram, ha fatto impazzire il web con i suoi scatti provocanti. La cantante dotata di forme voluttuose non ha più alcun timore di mostrare le proprie curve. Promotrice dell’hashtag body positive, Arisa è contro ogni forma di body shaming. La cantante, quando si tratta di questi temi, è la prima a mettersi in gioco e lo dimostrano gli scatti pubblicati sul suo profilo. Arisa e lo scatto esplicito a favore del #bodypositive Nella giornata di ieri, sul suo profilo social Arisa ha regalato ai suoi fan uno scatto molto esplicito. La FOTO, in cui vengono messe in mostra tutte le sue forme morbide e femminili, mette in primo piano anche il suo generoso décolleté. La cantante non è nuova a scatti di questo tipo ma non ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Arisa osa Arisa risponde alle polemiche su fisico e rutti: al mare non si nasconde Gossip e TV