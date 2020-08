Alexandria Ocasio-Cortez si tura il naso e dà il sostegno a Joe Biden (Di mercoledì 19 agosto 2020) Alexandria Ocasio-Cortez pronuncia un appassionato discorso a sostegno di Bernie Sanders alla convention democratica che ieri notte ha ufficialmente incoronato Joe Biden candidato alla Casa Bianca. La giovane deputata newyorkese, diventata leader della sinistra dem, ha esaltato il “movimento popolare per creare un 21° secolo fondato sui diritti umani, sociali ed economici per tutti gli americani” che l’anziano senatore del Vermont ha suscitato con i suoi due tentativi, falliti, di ottenere la candidatura alla presidenza.“In un momento in cui milioni di persone negli Stati Uniti stanno cercando soluzione profonde e sistematiche alla nostra crisi di sfratti di massa, disoccupazione, assenza di sanitaria, io, nello spirito e nell’amore per il popolo, ... Leggi su huffingtonpost

Roma, 19 ago. (askanews) – Joe Biden è stato ufficialmente investito martedì dai Democratici per le elezioni presidenziali statunitensi del 3 novembre dove affronterà Donald Trump che lo ha accusato d ...

