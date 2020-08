Un lavoratore di un resort è positivo: 450 in quarantena a La Maddalena in attesa di tampone (Di martedì 18 agosto 2020) Ci sono 450 persone, tra turisti e lavoratori di un resort, bloccate nell'Isola di Santo Stefano, a La Maddalena , SS,, in quarantena, dopo che uno degli addetti stagionali ha contratto il Coronavirus. Leggi su globalist

Satryland59 : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : lavoratore resort Lavoratore stagionale di un resort in Sardegna ricoverato per Covid-19, 450 persone in quarantena elivebrescia.tv Un lavoratore di un resort è positivo: 450 in quarantena a La Maddalena in attesa di tampone

Ci sono 450 persone, tra turisti e lavoratori di un resort, bloccate nell’Isola di Santo Stefano, a La Maddalena (SS), in quarantena, dopo che uno degli addetti stagionali ha contratto il Coronavirus.

L'addetto del resort è positivo: 450 persone in quarantena a La Maddalena

Ci sono 450 persone, tra turisti e lavoratori di un resort, bloccate nell’Isola di Santo Stefano, a La Maddalena (SS), in quarantena, dopo che uno degli addetti stagionali ha contratto il Coronavirus.

Ci sono 450 persone, tra turisti e lavoratori di un resort, bloccate nell’Isola di Santo Stefano, a La Maddalena (SS), in quarantena, dopo che uno degli addetti stagionali ha contratto il Coronavirus.Ci sono 450 persone, tra turisti e lavoratori di un resort, bloccate nell’Isola di Santo Stefano, a La Maddalena (SS), in quarantena, dopo che uno degli addetti stagionali ha contratto il Coronavirus.