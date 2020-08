Sofia e Leonardo ancora in cima alla hit parade dei nomi (Di martedì 18 agosto 2020) A livello svizzero invece il più scelto è Liam per i maschietti e Mia per le femminucce Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Sofia e Leonardo ancora in cima alla hit parade dei nomi #nomi #svizzera - Claplaz : RT @ComuneMI: Piccoli milanesi nascono: dal 1° gennaio al 30 giugno la città ne ha accolti 4.856. I nomi preferiti? Leonardo, Tommaso, Sofi… - elisadalbosco : RT @ComuneMI: Piccoli milanesi nascono: dal 1° gennaio al 30 giugno la città ne ha accolti 4.856. I nomi preferiti? Leonardo, Tommaso, Sofi… - MilanoStremitz1 : RT @ComuneMI: Piccoli milanesi nascono: dal 1° gennaio al 30 giugno la città ne ha accolti 4.856. I nomi preferiti? Leonardo, Tommaso, Sofi… - WashItWell : RT @ComuneMI: Piccoli milanesi nascono: dal 1° gennaio al 30 giugno la città ne ha accolti 4.856. I nomi preferiti? Leonardo, Tommaso, Sofi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sofia Leonardo Sofia e Leonardo i nomi più scelti per i neonati ticinesi nel 2019 Ticinonline Sofia e Leonardo i nomi più scelti per i neonati ticinesi nel 2019

BELLINZONA - Nel 2019, i nomi più gettonati per i neonati nella svizzera italiana sono ancora Sofia e Leonardo (l'apice della classifica è invariato dal 2015). Lo ha comunicato oggi l'Ufficio federale ...

A1 Femminile - Giovedì il raduno del Fila al PalaLupe: le convocate e le disposizioni per i tifosi

La lunga attesa è ormai finita, giovedì 20 agosto comincia ufficialmente la stagione 2020/21 del Fila San Martino, l'ottava consecutiva in Serie A1. Le giallonere, comprese le tre straniere che già si ...

BELLINZONA - Nel 2019, i nomi più gettonati per i neonati nella svizzera italiana sono ancora Sofia e Leonardo (l'apice della classifica è invariato dal 2015). Lo ha comunicato oggi l'Ufficio federale ...La lunga attesa è ormai finita, giovedì 20 agosto comincia ufficialmente la stagione 2020/21 del Fila San Martino, l'ottava consecutiva in Serie A1. Le giallonere, comprese le tre straniere che già si ...