Quante volte tagliare i capelli in un anno? Scopriamolo (Di martedì 18 agosto 2020) Quante volte tagliare i capelli in un anno? Se si desidera sfoggiare una chioma con un taglio impeccabile, seguite i nostri consigli. La domanda che molte donne si pongono è: Quante volte si devono tagliare i capelli in un anno? Non è poi così difficile rispondere, se vi fate seguire dal vostro hair-stylist, potete chiederlo …

Tekbin: un e-book gratuito per sensibilizzarsi alla problematica del trashing

Quante volte ci capita di accartocciare i documenti pensando che il ‘crumpling‘ sia sufficiente per eliminare il documento? Con l’avvento del digitale abbiamo perso la consapevolezza del valore del ...

Viviana Parisi, la dj morta aveva paura che le togliessero il figlio Gioele

«Viviana temeva che i servizi sociali potessero toglierle il bambino perché era stata due-tre volte in ospedale per problemi di carattere mentale». E questa sua paura, di cui parla l’avvocato Claudio ...

