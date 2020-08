Pakistan, bambina di 6 anni violentata e uccisa da un 18enne (Di martedì 18 agosto 2020) In Pakistan una bambina di sei anni è stata violentata e uccisa da un suo vicino di casa di 18 anni. L’uomo è stato identificato e arrestato dalla polizia. In Pakistan, nella provincia nord occidentale di Khyber Pakhtunkhwa, una bambina di sei anni è stata violentata e uccisa. A darne la conferma è stata la … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

