MotoGP, parla Zarco: “Tutto chiarito con Morbidelli e Rossi dopo l’incidente” (Di martedì 18 agosto 2020) “Con Franco (Morbidelli) abbiamo parlato tanto, ma solo via messaggi, era già partito. Con Valentino (Rossi) siamo stati circa quindici minuti da soli, ed è stato un bel colloquio“. Johann Zarco parla così riguardo il brutto incidente causato domenica scorsa al Red Bull Ring di Spielberg durante il Gran Premio d’Austria. “Se hanno capito e accettato le mie spiegazioni? Franco mi ha chiesto scusa per aver detto quelle parole (“Zarco è un mezzo assassino”, ndr), ma dopo aver visto il video a caldo lo aveva interpretato come se avessi fatto apposta per bloccarlo – ha spiegato il pilota francese in un’intervista a La Gazzetta dello Sport -. Gli ho detto che io non potrei mai pensare di fare ... Leggi su sportface

