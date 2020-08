Mariolina De Fano non c’è più, il commosso ricordo di Uccio De Santis (Di martedì 18 agosto 2020) Uccio De Santis ha voluto subito ricordare la grande Mariolina De Fano con un commovente post sulla sua pagina Facebook. Anni e anni passati insieme per recitare le tante puntate di Mudù, poi oggi la notizia della morte della famosa attrice barese. Uccio De Santis ha voluto ricordarla così: “La grande Mariolina De Fano non c’è più ha fatto la storia del Mudù… Ciao Mariolina grande attrice grande donna , mi hai dato tanto, ho cercato di starti vicino il più possibile … ci sentivamo anche 10 volte al giorno , ieri l’ultima telefonata ! Perché ci hai fatto questo scherzo ? questa foto è stata scattata il giorno in cui sei venuta a girare ... Leggi su baritalianews

zazoomblog : Mondo dello spettacolo in lutto addio allattrice barese Mariolina De Fano: aveva 79 anni - #Mondo #dello… - BlunoteWeb : #Spettacolo: #Puglia in lutto, addio a #MariolinaDeFano - gsoricaro : RT @LaGazzettaWeb: Addio all'attrice barese Mariolina De Fano: si è spenta a 79 anni - fcaras_fc : RT @LaGazzettaWeb: Il cordoglio di Decaro per Mariolina De Fano: «Bari non ti dimenticherà» - raaasberri : RT @Theresa_989: È venuta a mancare Mariolina De Fano che nei panni di “nonna Innocenza” in Raccontami ha conquistato il grande pubblico. P… -