Lodi, allarme febbre del Nilo: 10 persone ricoverate (Di martedì 18 agosto 2020) Salgono a 10 le persone che sono state ricoverate a Lodi per febbre del Nilo o West Nile Desease. E la malattia fa sempre più paura. All’ospedale Maggiore di Lodi sono ricoverati 10 pazienti affetti dalla febbre del Nilo o West Nile Disease. Tutti sono arrivati nella struttura sanitaria accusando vari sintomi (mal di testa, … Leggi su viagginews

fattoquotidiano : Da Cassese a Bonino, gli smemorati del taglio dei parlamentari: dalle lodi a Renzi all’allarme di oggi [LEGGI]… - 19marino74 : RT @fattoquotidiano: Da Cassese a Bonino, gli smemorati del taglio dei parlamentari: dalle lodi a Renzi all’allarme di oggi [LEGGI] https:… - MimidiRosa1 : RT @fattoquotidiano: Da Cassese a Bonino, gli smemorati del taglio dei parlamentari: dalle lodi a Renzi all’allarme di oggi [LEGGI] https:… - titina49 : RT @fattoquotidiano: Da Cassese a Bonino, gli smemorati del taglio dei parlamentari: dalle lodi a Renzi all’allarme di oggi [LEGGI] https:… - uaua75 : RT @fattoquotidiano: Da Cassese a Bonino, gli smemorati del taglio dei parlamentari: dalle lodi a Renzi all’allarme di oggi [LEGGI] https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Lodi allarme

Il Giorno

A fuoco un porticato a Sant’Angelo. Nella mattinata di oggi, lunedì 17 agosto, squadre dei vigili del fuoco del Comando di Lodi e del distaccamento di Sant’Angelo sono dovute intervenire in via Statut ...Da qualche giorno, infatti, a Lodi e provincia, si torna a tremare per una nuova malattia esotica che ha fatto capolino. Ricordiamo che la Febbre del Nilo presenta sintomi come febbre, mal di testa, n ...