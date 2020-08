Koeman conferma: «Io allenatore del Barcellona? Manca solo la firma» (Di martedì 18 agosto 2020) Il tecnico olandese Ronald Koeman ha confermato ai microfoni di Nos che sarà il prossimo allenatore del Barcellona Ronald Koeman ha confermato le voci che circolavano. Il tecnico olandese ha annunciato che sarà il nuovo allenatore del Barcellona. Per lui è pronto un contratto biennale. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Nos: «Questo è il momento di accettare l’incarico di allenatore del Barcellona. Mi piacerebbe, ma nulla è ancora definitivo. Un accordo è definitivo quando vi sono le firme sul contratto, solo allora è al cento per cento sicuro. Manca solo la firma». Leggi su ... Leggi su calcionews24

