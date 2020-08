Incendio in fattoria nel Senese, fu confiscata alla mafia (Di martedì 18 agosto 2020) I vigili del fuoco stanno intervenendo dalla notte scorsa, dalle 4, a Monteroni d'Arbia, Siena, presso l'azienda agricola Suvignano, per un Incendio che ha coinvolto circa 700 rotoballe di fieno e ... Leggi su lanazione

CorriereQ : Incendio in fattoria confiscata a mafia - MBartoccini : RT @AnsaToscana: Incendio in fattoria confiscata a mafia. Fiamme dalla notte in capannone agricolo, cause da accertare #ANSA - ANSA_Legalita : Incendio in fattoria confiscata a mafia. Fiamme dalla notte in capannone agricolo, cause da accertare |#ANSA - sardanews : Incendio in fattoria confiscata a mafia - AnsaToscana : Incendio in fattoria confiscata a mafia. Fiamme dalla notte in capannone agricolo, cause da accertare #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio fattoria Incendio in fattoria che venne confiscata alla mafia Controradio Incendio in fattoria confiscata a mafia

(ANSA) - SIENA, 18 AGO - I vigili del fuoco stanno intervenendo dalla notte scorsa, dalle 4, a Monteroni d'Arbia (Siena) presso l'azienda agricola Suvignano, per un incendio che ha coinvolto circa 700 ...

Incendio a Suvignano, la fattoria confiscata alla mafia

I vigili del fuoco stanno intervenendo dalla notte scorsa, dalle 4, a Monteroni d’Arbia (Siena) presso l’azienda agricola Suvignano, per un incendio che ha coinvolto circa 700 rotoballe di ...

(ANSA) - SIENA, 18 AGO - I vigili del fuoco stanno intervenendo dalla notte scorsa, dalle 4, a Monteroni d'Arbia (Siena) presso l'azienda agricola Suvignano, per un incendio che ha coinvolto circa 700 ...I vigili del fuoco stanno intervenendo dalla notte scorsa, dalle 4, a Monteroni d’Arbia (Siena) presso l’azienda agricola Suvignano, per un incendio che ha coinvolto circa 700 rotoballe di ...