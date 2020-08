Impianto di Biogas a Sarno: non rispettata ordinanza di chiusura (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSarno – Continua il braccio di ferro a Sarno sull’Impianto di Biogas in località Foce. Contestata la mancata ottemperanza dell’ordinanza di sospensione: dopo un’attenta verifica, gli agenti della Polizia Municipale hanno inviato una informativa alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore in cui si evidenzia che i titolari dell’Impianto non avrebbero ottemperato alle prescrizioni previste dall’ordinanza del Sindaco emessa il 15 agosto scorso. Ed ora si attende adesso la decisione del magistrato in merito ad eventuali responsabilità penali ai sensi dell’art. 650 del codice penale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Telecolore : Dopo diverse segnalazioni da parte di cittadini il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora ha sospeso con propria ordinan… - radioalfa : Aria irrespirabile, a Sarno il sindaco sospende l'attività dell'impianto di Biogas - VoceDiStrada : Sarno. Impianto Biogas a Foce, sospesa attività - agro24tw : Sarno. Puzza e Malori: Chiuso l’impianto di Biogas a “Foce” - ottopagine : Aria irrespirabile e malori: chiuso l'impianto biogas di Foce #Sarno -