Catania, panettiere picchiato nel suo negozio: aveva chiesto a un cliente di mettere la mascherina (Di martedì 18 agosto 2020) Il titolare del panificio invita un cliente ad indossare la mascherina e scoppia il finimondo. I carabinieri della Stazione di Riposto, nel catanese, hanno arrestato un 37enne di Giarre, poiché ritenuto responsabile di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nonché lesioni personali. L’arrestato si era recato in un panificio senza però indossare la mascherina. Il titolare del panificio, un esercizio commerciale a conduzione familiare, anche per non incorrere in pesanti sanzioni, ha subito invitato il cliente ad indossare il dispositivo, trovandosi all’interno di un negozio peraltro affollato di persone. Per tutta risposta il 37enne, parecchio infastidito per il richiamo verbale, si è scagliato contro il panettiere e i familiari di ... Leggi su tpi

