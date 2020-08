Astronomia, caccia alla vita aliena: un nuovo strumento calcola le probabilità (Di martedì 18 agosto 2020) Uno strumento statistico aiutera’ gli astronomi a calcolare la probabilita’ di vita aliena nella nostra galassia in base ai segnali rilevati nell’atmosfera di altri pianeti. Il risultato e’ pubblicato sulla rivista dell’Accademia americana delle scienze (Pnas) dai ricercatori dell’Universita’ di Roma Tor Vergata coordinati da Amedeo Balbi e dal gruppo del Politecnico federale di Losanna (Epfl) guidato da Claudio Grimaldi. Per capire se c’e’ vita su un altro pianeta, gli astronomi utilizzano la tecnica della spettroscopia per analizzare la luce che viene diffusa dalla sua atmosfera, alla ricerca di importanti indizi sui gas che contiene. Il rilevamento di ossigeno, metano oppure ozono, per esempio, potrebbe indicare ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Astronomia caccia Astronomia, caccia alla vita aliena: un nuovo strumento calcola le probabilità Il Denaro Astronomia, caccia alla vita aliena: un nuovo strumento calcola le probabilità

Uno strumento statistico aiutera' gli astronomi a calcolare la probabilita' di vita aliena nella nostra galassia in base ai segnali rilevati nell'atmosfera di altri ...

Caccia agli alieni sui pianeti, le 'firme biologiche' provengono dai gas

Molti programmi di ricerca sono già in corso in quest'area, come il satellite CHEOPS per la caccia agli esopianeti ... abitabili della galassia", spiega Amedeo Balbi, professore di Astronomia e ...

Uno strumento statistico aiutera' gli astronomi a calcolare la probabilita' di vita aliena nella nostra galassia in base ai segnali rilevati nell'atmosfera di altri ...Molti programmi di ricerca sono già in corso in quest'area, come il satellite CHEOPS per la caccia agli esopianeti ... abitabili della galassia", spiega Amedeo Balbi, professore di Astronomia e ...