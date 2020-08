You Suck at Parking trasforma il parcheggiare in un folle puzzle game (Di lunedì 17 agosto 2020) Lo studio indipendente Happy Volcano (The Almost Gone) ha rivelato oggi You Suck at Parking, un frenetico e folle simulatore di parcheggio basato sulla fisica. Il gioco arriverà su Steam nel 2021 e i giocatori possono registrarsi per diventare alpha tester su www.youSuckatParking.cc.You Suck at Parking è un gioco di guida impegnativo che metterà alla prova le abilità del giocatore attraverso una miriade di livelli vari e sorprendenti in una corsa serrata contro il tempo e sarà caratterizzato da un editor di livelli integrato per consentire agli utenti di creare il proprio folle gioco.Qui sotto, il trailer che accompagna l'annuncio del titolo:Leggi altro... Leggi su eurogamer

