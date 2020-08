Vibonese, c'è Galfano: è il nuovo allenatore (Di lunedì 17 agosto 2020) VIBO VALENTIA - La Vibonese riparte da Angelo Galfano . è ufficiale, infatti, la nomina dell'allenatore siciliano come responsabile della conduzione tecnica della prima squadra. Per lui si tratta di ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Vibonese, c'è Galfano: è il nuovo allenatore: Per il tecnico si tratta di un ritorno dopo le precedenti esperienze… - BlunoteWeb : #SerieC: Ufficiale, la #ViboneseCalcio ha scelto il nuovo allenatore - NewsTuttoC : TOP NEWS ORE 20 - Ufficializzati i mister di J.Stabia, Potenza e Vibonese - NewsTuttoC : UFFICIALE - Vibonese, in panchina torna Galfano. Ecco il suo staff - FilitaliaIntl : Le donazioni per le vittime del Covid-19 iniziano ad arrivare in Italia. La residenza Villa Sara srl riceve assiste… -