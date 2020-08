Paragone: “Parlamento neutralizzato, Mattarella è complice. I 5S? Cagnolini del PD” (Di lunedì 17 agosto 2020) Gianluigi Paragone è più carico che mai. I sondaggi sorridono al suo nuovo partito, Italexit, e il senatore cavalca l’onda, dando bordate a destra e a manca, dal ruolo del Parlamento e di Mattarella fino a Monti e Grillo. In un’intervista realizzata da Federico Novella per La Verità, Paragone racconta il suo sovranismo al cubo, dichiaratamente antisistema e anticasta, ma non lesina stoccate al suo ex partito e al leader Di Maio: “Vuole il taglio dei parlamentari per ridurre i costi della politica, ma è a capo di un ministero che costa l’ira di Dio. Prima di fare il moralizzatore, faccia chiarezza sulle poltrone date agli amici di Pomigliano. Quando finirà questa camurrìa, parleremo di soldi veri. E chiederò che venga tolto il segreto dall’accordo governo/Fiat ... Leggi su ilparagone

