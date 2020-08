Locatelli: «Nessun allarmismo, ma rispettate le regole» (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Corriere della Sera ha intervistato oggi Franco Locatelli, superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico, che non drammatizza troppo sui numeri dell’epidemia ma sottolinea l’importanza del seguire le regole «O seguiamo le regole o rischiamo di dover chiudere altre attività dopo le discoteche». Chiudere le discoteche era inevitabile oramai, per evitare di far lievitare ancora i contagi e dover arrivare a misure più drastiche «Per ora, l’Italia, fortunatamente, è ancora in una posizione privilegiata, per quanto il numero dei casi sia in rialzo tanto che si è passati in una settimana da 200-300 al giorno giorno agli oltre 600 di Ferragosto» Il punto importante adesso è garantire la riapertura delle scuole senza troppi rischi, anche se ... Leggi su ilnapolista

