Il nonno e quel colpo di pistola al nipotino: pensate se... (Di lunedì 17 agosto 2020) Che brutta storia. Parto dalla fine e dico: bisognerebbe rilasciare il porto d'armi con grande difficoltà. Così, se non ci fosse stato il porto d'armi per motivi sportivi, un ex cancelliere in pensione, a 76 anni, maneggiando una pistola regolarmente registrata, non avrebbe ferito a morte il nipote di 6 anni. E' successo a Roma e chi ha figli o nipoti non può non rabbrividire. Si potrebbe fare come con la patente: ad una certa età t'impedisco di andare in macchina e ti tolgo la patente. Ad una certa età t'impedisco di tenere una pistola, anche se regolarmente registrata, perché nessuno corra rischi. Leggi su liberoquotidiano

