Giusto chiudere le discoteche, folle pensarci in un'isola felice (Di lunedì 17 agosto 2020) In un mondo ancora globalizzato non si può pensare che l’Italia sia un’isola felice nella quale si può fare di tutto, dalle discoteche alle movide e anche viaggi in zone a rischio. Con 240 mila contagi in un solo giorno, è evidente che siamo circondati da un mondo che attraversa uno dei suoi momenti più difficili.Se paradossalmente al Governo si possono fare una serie di rilievi, in senso opposto a quelli avanzati da alcuni maestri, come Zangrillo e Capezzone, le cui dichiarazioni ci lasciano alquanto perplessi. Il Governo andrebbe criticato per non aver vietato viaggi in zone a rischio quali Malta, la Croazia, la Spagna e la Grecia, di aver consentito alle Regioni condizionate da forti interessi economici di riaprire le discoteche dove il distanziamento è impossibile e ... Leggi su huffingtonpost

