Giulia Latorre, figlia di uno di un marò: "Amo le donne. Qualche corteggiatore ci resta di sasso"" (Di lunedì 17 agosto 2020) Ha 26 anni, è molto popolare sui social network e quest’estate fa la bagnina nel Tarantino: Giulia Latorre, la figlia di Massimiliano, uno dei due marò arrestati dalla polizia indiana nel 2012 al largo della costa del Kerala nel cosiddetto «caso dell’Enrica Lexie», racconta la sua omosessualità al Corriere della Sera. Non ne fa mistero: “Mi piacciono le donne”, afferma. Tanto basta per tenere lontani i marpioni da spiaggia: “Spesso gli approcci sono divertenti. Quando rispondo che amo le donne qualcuno ci resta di sasso, ma pazienza”.Il suo coming out risale al 2016, quando in una lettera aperta pubblicata sulla pagina Facebook di «OmofobiaStop» aveva ... Leggi su huffingtonpost

Corriere : «Mi piacciono le donne» - Corriere : Giulia Latorre, figlia di uno dei due marò: «Corteggiatori delusi: amo le donne» - stefaninilucia1 : Giulia Latorre, figlia di uno dei marò: «I corteggiatori in spiaggia? Restano delusi: io amo le donne»//ma anche:ch… - annalore64 : ??E l’incipit è pure peggio: “Avete presente Pamela Anderson in «Baywatch»? Dimenticatela. Perché la bagnina di cui… - HuffPostItalia : Giulia Latorre, figlia di uno di un marò: 'Amo le donne. Qualche corteggiatore ci resta di sasso'' -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Latorre Il bagnino si sente male in spiaggia | corsa in ospedale Zazoom Blog Giulia Latorre, la figlia del marò: “Amo le donne e non c’è niente di male”

Una bellezza come quella di Giulia Latorre, la figlia del marò Massimiliano Latorre, non passa inosservata sulla spiaggia di San Pietro in Bevagna, dove lavora come bagnina. È lei stessa a resistere a ...

Giulia Latorre, figlia di uno dei marò: «I corteggiatori in spiaggia? Restano delusi: io amo le donne»

Avete presente Pamela Anderson in «Baywatch»? Dimenticatela. Perché la bagnina di cui vi parliamo oggi è, sì, molto bella, è, sì, molto intraprendente ma la pugliese Giulia Latorre è del tutto imperme ...

Una bellezza come quella di Giulia Latorre, la figlia del marò Massimiliano Latorre, non passa inosservata sulla spiaggia di San Pietro in Bevagna, dove lavora come bagnina. È lei stessa a resistere a ...Avete presente Pamela Anderson in «Baywatch»? Dimenticatela. Perché la bagnina di cui vi parliamo oggi è, sì, molto bella, è, sì, molto intraprendente ma la pugliese Giulia Latorre è del tutto imperme ...