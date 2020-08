EISA Awards: Nikon Z 50, D780 e due ottiche Nikkor premiate (Di lunedì 17 agosto 2020) Anche quest’anno Nikon si porta a casa un bel po’ di premi agli EISA Awards 2020-2021. La nuova mirrorless Nikon Z 50, la reflex D780 e ben due ottiche sono state premiate al prestigioso concorso Ogni anno gli EISA Awards celebrano quei nuovi prodotti che dimostrano di unire la tecnologia più avanzata e le caratteristiche più desiderabili a prestazioni leader della categoria. Gli EISA Awards includono i prodotti più convenienti e di alto valore fino alle espressioni più ambiziose dell’elettronica di consumo moderna. Le categorie di premi cambiano di anno in anno e puntano a riflettere l’evoluzione della progettazione e della connettività dei ... Leggi su tuttotek

CellulareMag : Miglior smartphone fotografico e miglior smartwatch. Huawei festeggia la vittoria di due importanti Eisa Awards, co… - StreetRoverBlog : #FujifilmXT4 premiata come la migliore macchina dell'anno dall'EISA Awards 2020. Penso sia più che meritato: fotoca… - paolopicone70 : RT @ITALICOM1: NIKON trionfa agli EISA AWARDS: premiate la Z 50, la D780 e due ottiche - ITALICOM1 : NIKON trionfa agli EISA AWARDS: premiate la Z 50, la D780 e due ottiche -

Ultime Notizie dalla rete : EISA Awards

Cellulare Magazine

“Best Smartphone Camera” e “Best Smartwatch”. Sono questi i due premi EISA – l’Expert Imaging and Sound Association (EISA), gruppo composto da 55 tra le più autorevoli riviste di elettronica di consum ...Prima di tutto i prodotti vengono testati in maniera approfondita presso le varie riviste EISA e in molti casi vengono anche presentati alla Press Convention annuale dell'Associazione ad Anversa duran ...