Donald e l'addio a Robert: "Ci rivedremo" (Di lunedì 17 agosto 2020) Valeria Robecco Il tweet commosso del presidente: "Non era solo mio fratello, era il mio migliore amico" Momento di grande dolore per Donald Trump, che nel mezzo della campagna elettorale è costretto a dire addio al fratello più giovane, morto sabato a 71 anni. «È con il cuore pesante che vi annuncio che il mio meraviglioso fratello, Robert, è morto stasera, in pace - ha fatto sapere sabato il presidente americano in una nota della Casa Bianca - Non era solo mio fratello, era il mio migliore amico. Mi mancherà moltissimo, ma ci rivedremo. Il suo ricordo vivrà nel mio cuore per sempre». Robert Trump era stato ricoverato venerdì in condizioni definite molto gravi al Presbyterian Hospital di New York, e il tycoon gli aveva fatto visita ... Leggi su ilgiornale

