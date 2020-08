Decreto Agosto, cancellata la seconda rata Imu per gli stabilimenti balneari (Di lunedì 17 agosto 2020) Il testo del Decreto, bollinato a inizio settimana dalla Ragioneria di Stato e ora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, prevede infatti che diverse attività commerciali e produttive non devono pagare ... Leggi su chiamamicitta

MinLavoro : #COVID19 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il #DecretoAgosto. Tra gli altri interventi, il provvedimento prevede nov… - ivanscalfarotto : Decreto Agosto, Scalfarotto: “Sgravi fiscali per la Puglia sono occasione. Trasformare crisi in opportunità” Grazie… - CottarelliCPI : Il decreto Agosto fissa un canone minimo per le concessioni demaniali marittime (spiagge e altro). Riguarda 21581 c… - Agostino_DiMaio : Il “#DecretoAgosto cancella dopo un mese di vigenza la norma sull’obbligo di proroga “forzosa” dei… - fernand68774994 : RT @ivanscalfarotto: Decreto Agosto, Scalfarotto: “Sgravi fiscali per la Puglia sono occasione. Trasformare crisi in opportunità” Grazie a… -