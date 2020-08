David Silva, niente Lazio: lo spagnolo va alla Real Sociedad (Di lunedì 17 agosto 2020) La Real Sociedad ha ufficializzato l’ingaggio di David Silva, che ha firmato un contratto di due stagioni fino al 30 giugno 2022 dopo essersi svincolato dal Manchester City. niente da fare quindi per la Lazio, che nelle scorse settimane aveva a lungo trattato con lo spagnolo che invece ha scelto il rientro il patria. Il comunicato della Real Sociedad ℹ️ COMUNICADO OFICIAL La Real ficha a @21LVA #OngiEtorriDavid #AurreraReala ⬇️https://t.co/VUhnkejRWW — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 17, 2020 Leggi su sportface

DiMarzio : #DavidSilva, niente #Lazio. Ha scelto la #RealSociedad - Gazzetta_it : #DavidSilva, è il giorno decisivo. O lo spagnolo firmao addio #Lazio - DiMarzio : #DavidSilva, ufficiale l'addio al #ManchesterCity. Il club lo omaggia così - moriremotutti : RT @aleaus81: Dopo lo scudetto di Proto non poteva che arrivare David Silva. Non male sto #17agosto - frabia17 : RT @MarioGiunta: Lazio, saltato l’affare David Silva! Il giocatore ha scelto la Real Sociedad! Ecco il motivo della mancata firma quando tu… -

