Da Renzi a Calenda passando per Berlusconi prove di centro

Grillini e Pd escono allo scoperto. Alleati a Roma e alle prossime elezioni. La mossa era attesa tant'è che da tempo i partiti di centro ragionavano sulle prossime alleanze. "In attesa dei sondaggi che testeranno il gradimento dell'elettorato Pd – scrive Marco Conti su Il Messaggero -, lo smottamento al centro è evidente. L'ala moderata del centrosinistra, a cominciare da Carlo Calenda passando per Matteo Renzi, i socialisti di Riccardo Nencini e +Europa di Emma Bonino e Benedetto Della Vedova, sembrano ricompattarsi in vista di un soggetto unitario in grado di contrastare anche le iniziative del Pd sulla legge elettorale". E in questo soggetto potrebbe rientrare Forza Italia, sempre più lontana dai sovranisti.

Grillini e Pd escono allo scoperto. Alleati a Roma e alle prossime elezioni. La mossa era attesa tant’è che da tempo i partiti di centro ragionavano sulle prossime alleanze. “In attesa dei sondaggi ch ...

Voto su piattaforma Rousseau. Nuovo centrosinistra con il M5S? | Gian Carlo Storti (Cremona)

Il voto degli iscritti M5S sulla piattaforma Rousseau ha sbloccato due nodi. La possibilità di superare i due mandati amministrativi ed il via libera ad alleanze locali con i partiti tradizionali (leg ...

