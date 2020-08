Covid-19: scendono i contagi ma anche i tamponi (Di lunedì 17 agosto 2020) Rallenta la diffusione del Covid-19 in Italia: oggi 320 nuovi casi ma anche 6mila tamponi in meno. Quattro le vittime nelle ultime 24 ore Rallenta la diffusione del Coronavirus in Italia. Oggi i dati diffusi dal ministero della Salute registrano 320 nuovi casi e 4 morti. Complessivamente il totale dei casi dall’inizio della pandemia si attesta… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Covid scendono All'ospedale di Lugo i posti letto riservati a pazienti Covid scendono da 17 a 9 Ravenna e Dintorni Covid, per le aziende si temevano effetti peggiori

L'80% ha visto il fatturato scendere, però alcuni settori hanno guadagnato bene e l'alimentare si è salvato. Awp in un'indagine svela che pronosticava risultati peggiori. I prossimi mesi risaliranno i ...

Il Covid-19 fa ricco Jeff Bezos. Più 76 miliardi da inizio pandemia

Jeff Bezos rimane stabilmente sul podio della classifica degli uomini più ricchi del mondo con un patrimonio stimato intorno ai 187 miliardi di dollari, nonostante (o forse grazie) alla panademia Covi ...

