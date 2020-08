Caldo record, in California picco di oltre 54 gradi (Di lunedì 17 agosto 2020) Caldo record nella Death Valley, in California. E’ la temperatura più alta mai registrata a partire dal 1913. La colonnina di mercurio, oramai relegata tra gli oggetti vintage ma sempre presente nell’immaginario collettivo, ha raggiunto in California temperature da record. Il picco massimo è stato registrato, non a caso, nella Death Valley (in italiano la … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

