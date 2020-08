Briatore: «La Bellanova pensi ai migranti invece di parlare a vanvera. Al governo ci sono gli incapaci» (Di lunedì 17 agosto 2020) «Questo è un provvedimento acchiappa voti, perché le discoteche non sono chiuse. Loro non hanno il coraggio per chiuderle: le hanno lasciate aperte impedendo però di andarci a ballare. Che poi è un po’ come tenere aperti i ristoranti impedendo alla gente di andarci a mangiare». Ne è certo Flavio Briatore che in un’intervista all’Adnkronos fa il punto della situazione, dopo i recenti provvedimenti del governo Conte. «Volevano trovare un capro espiatorio simbolico – aggiunge – e l’hanno trovato nelle discoteche. Come la vedono loro, sembra che questo virus agisca solo di notte e non di giorno. Potrebbero ribattezzarlo il virus del panettiere: che si alza la notte per lavorare e dorme di giorno. Questi qui sono degli ... Leggi su secoloditalia

kattolikamente : 'Le discoteche non sono chiuse. Loro non hanno il coraggio per chiuderle: le hanno lasciate aperte impedendo però d… - RenatoGianmarco : RT @SecolodItalia1: Briatore: «La Bellanova pensi ai migranti invece di parlare a vanvera. Al governo ci sono gli incapaci» - TerlizziGerardo : RT @SecolodItalia1: Briatore: «La Bellanova pensi ai migranti invece di parlare a vanvera. Al governo ci sono gli incapaci» - Gianluc68325330 : RT @IlPrimatoN: 'Questo governo è una catastrofe, la Bellanova parla di discoteche ma sui braccianti niente controlli' - SecolodItalia1 : Briatore: «La Bellanova pensi ai migranti invece di parlare a vanvera. Al governo ci sono gli incapaci»… -

Ultime Notizie dalla rete : Briatore Bellanova Briatore: "Incapaci al governo, virus non va in giro solo di notte" Adnkronos Briatore difende le discoteche: "Governo di incapaci, non ci lascia lavorare"

"Questo è un provvedimento acchiappa voti, perché le discoteche non sono chiuse, loro non hanno il coraggio per chiuderle: le hanno lasciate aperte impedendo però di andarci a ballare che poi è un po' ...

"Questo è un provvedimento acchiappa voti, perché le discoteche non sono chiuse, loro non hanno il coraggio per chiuderle: le hanno lasciate aperte impedendo però di andarci a ballare che poi è un po' ...