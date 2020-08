Torna la Youth League con Inter e Juventus in diretta su Mediaset Canale 20 (Di domenica 16 agosto 2020) Torna la Youth League su Mediaset. Si riparte domenica 16 agosto con Inter e Juventus, impegnate rispettivamente contro Rennes e Real Madrid negli ottavi di finale: dovessero passare il turno, poi si troverebbero di fronte nello scontro diretto ai quarti. Come per la fase preliminare, tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva in chiaro su Mediaset: in tv su Canale 20 e sul web in streaming su SportMediaset.it. Tutte le partite si giocheranno a porte chiuse.OTTAVI DI FINALE: Leggi su digital-news

